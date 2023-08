Recital de Lali Espósito en España: la recibieron con un cartel sobre la polémica con Javier Milei

"Disculpa, no sé quién es", respondió al periodista. "¿En serio no sabes quién es Lali Espósito? Es una figura muy relevante. Es cantante y actriz. ¿Realmente no la conoces?", insistió Viale. "Yo escucho a los Rolling Stones", comentó Milei de manera sarcástica. "¿De qué se trata? Cantó el himno en la final del mundial. Ha tenido una carrera exitosa con Chris Morena y ahora es cantante. ¿No sabes quién es?", preguntó el conductor nuevamente. Entonces, Milei fue categórico: "Escucho a los Rolling Stones. Escucho ópera. No soy muy versado en música popular".