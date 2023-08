Ganancias: cómo repercute en el bolsillo, tras los nuevos cambios

El IARAF sostiene que, de no haberse aplicado este ajuste, un empleado que estuviese ligeramente por encima de los $405,000 en enero, terminaría pagando un 11% de su ingreso neto en impuesto a las ganancias al finalizar 2023. No obstante, con los cambios actuales, solo tributará un 2.8% (aunque no quedaría completamente exento, ya que en los meses previos a las actualizaciones puede haber estado sujeto al tributo).