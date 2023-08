Los regímenes militares no deben ser reconocidos

El no reconocimiento de los regímenes militares como principio universal plantea algunas cuestiones prácticas. La primera, ¿sería posible aplicar el principio retroactivamente, cuando los regímenes militares estén establecidos y ya hayan sido reconocidos? Este tema fue relevante en el caso Tinoco de 1923. Federico Tinoco Granados fue un general costarricense que en 1917 derrocó al gobierno constitucional de Costa Rica. Dos años después Tinoco Granados abandonó el país, tras múltiples acusaciones de corrupción llevándose consigo gran cantidad de dinero público. El nuevo gobierno de Costa Rica declaró la nulidad de todos los acuerdos firmados por Tinoco (entre ellos una concesión petrolera a una empresa británica), situación que enfureció a los británicos. El asunto fue sometido al arbitraje del presidente estadounidense William Howard Taft. El gobierno de Costa Rica argumentó que Gran Bretaña no podía hacer cumplir el contrato porque tanto Costa Rica como Estados Unidos no habían reconocido el régimen de Tinoco. Sin embargo, según Taft, Tinoco, que ejercía el control de facto del Estado, aunque no hubiera respetado la constitución, tenía derecho a contraer deudas en nombre del Estado. La decisión de Taft creó un precedente discutible cuyas consecuencias se sienten aún hoy.