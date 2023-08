Milei y Villarruel rechazaron varias leyes “amigables”

Rechazaron la nueva Ley de VIH. Un mes más tarde, Villarruel -Milei no estaba- rechazó la prórroga por 50 años del financiamiento a las industrias culturales, la reintegración impositiva para la adquisición de taxis, y la creación de dos parques nacionales -debido a esta posición, la iniciativo no recibió unanimidad-. Si bien no explicó en el recinto el motivo de su voto en contra en este último tema, luego escribió en redes sociales. “Estoy a favor de proteger nuestros recursos, flora y fauna, pero no para crear zonas donde el Estado no ejerce la soberanía, no protege ni avala a los guardaparques y fortalece cajas”, dijo. Milei y su compañera también votaron en contra de la Ley de Biotecnología y Nanotecnología; más tarde Milei se había retirado, pero Villarruel rechazó la creación del Área Marina Protegida Agujero Azul. Ambos rechazaron la creación de un Sistema Integral de Igualdad y Paridad de Género en el Deporte y a la creación de un protocolo de violencia de género y discriminación en el deporte. También se opusieron a la Ley de Alcohol Cero y a la Ley para jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Fueron los únicos que rechazaron la Ley de Digitalización de Historias Clínicas. En marzo, rechazaron la creación de otro Parque Nacional. El 5 de julio -casi ya en campaña por las PASO- solo ellos rechazaron la ley de violencia digital contra las mujeres. También votaron en contra de la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, de la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y de la declaración del 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).