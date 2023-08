Chico Novarro, el autor de las canciones eternas

En “El Club del Clan” adoptó el nombre que lo acompañaría toda su vida. Allí comenzó a cantar sus propias canciones, como “El orangután” o la cumbia “Un sombrero de paja”. Para 1965, él y las grandes estrellas del programa ya habían abandonado el show televisivo, y se abocaron más a sus carreras solistas. En ese año lanzó su primer tango, “Nuestro balance”, que le valió el premio mayor en el Festival de Parque del Plata, en Uruguay. Allí empezó el derrotero de más éxitos: a ese tema le siguieron otros como “Cantata a Buenos Aires” (“¿Cómo no hablar de Buenos Aires, si es una forma de saber quién soy?”, afirmó). Gran responsable de su inicio en el tango fue su encuentro con Eladia Blazquez, a mediados de la década de 1960. “Eladia me dio una vuelta de tuerca para que escribiese tango. Me convenció para que lo hiciera. Ella me empujaba a hacerlo, y yo le decía: ‘Me gusta el tango, me gusta cantarlo, pero escribir… Es muy difícil’”, recordó en alguna entrevista.