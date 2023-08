Pablo Frontini, DT de San Martín de Tucumán: “El triunfo es buenísimo, pero no estoy contento”

“Obviamente, no estoy contento. El triunfo es buenísimo, pero no estoy contento por todo lo que viene pasando. Otra vez quedarnos con diez, otra vez no imponernos en el juego, y eso es lo que tengo que ver”. Las palabras de Pablo Frontini (foto) en la conferencia de prensa sacaron a relucir todo lo sucedido durante el partido con Defensores Unidos y el sufrido triunfo por la mínima diferencia.