Marcelo Tinelli aseguró que lleva más de un año sin tener relaciones sexuales

“Salí a correr con Paula, ¿por qué no se puede? En el ‘96 salíamos a correr juntos y hacíamos todo ese mismo trayecto que hicimos. Un día me dice: ‘¿no querés hacerlo y yo te acompaño en la bici y vos vas corriendo?’. Me pareció medio rara la propuesta, pero me pareció lindo de parte de ella, que es una divina, y es puro amor, y le dije ‘sí, dale flaca’”, aclaró.