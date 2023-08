El editorial de Federico van Mameren: "Milei escuchó el hartazgo de los argentinos"

En ese sentido, sostuvo que "Milei no está diciendo nada nuevo, sino que hay un sistema del cual vos ya te hartaste y donde se benefician todos menos vos. Pero vos también formás parte de esa casta y sos parte de esa complicidad que este domingo denunciaste. ¿Cuántos de ustedes reciben un plan y después cuando consiguen un trabajo piden que los pongan en negro para seguir cobrando el plan? No mirés para otro lado. ¿O te olvidás de que firmás un recibo por 50 pesos y cobrás 40? Y lo mismo pasa en la Justicia, donde no tiene sentido que los miembros de la Corte sean designados por haber sido funcionarios o por amistades. También hay casos entre nuestros amigos, como de aquel que decidió divorciarse y no le importó solucionar su problema familiar consiguiéndole un trabajo a su pareja en la administración pública. Así funciona el sistema. Te aseguro que conocés más de uno. ¿Y qué pasa con los periodistas ensobrados? También tiene razón Milei cuando dice que la política sabe quiénes son y quiénes no son los periodistas ensobrados. Y Milei también lo sabe, pero no lo denuncia. Y de eso también tenemos que hacernos cargo las entidades periodísticas".