Fue a votar y quedó como presidente de mesa: “No me dieron ninguna capacitación”

“No me dieron ninguna capacitación, me ayudan ellos”, contó Lucas a LA GACETA, referenciando a los tres fiscales partidarios que lo acompañaron en esta verdadera aventura. No se mostró molesto, aunque si algo nervioso por el papel que tuvo que asumir. “Está mucho más nervioso que todos nosotros”, lanza uno de los fiscales, aunque con la predisposición de darle una mano al improvisado presidente de mesa.