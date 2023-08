Paula Chaves, sobre su amistad con Zaira Nara: "No estamos en la misma sintonía"

Esta no es la primera vez que la pareja de Peter Alonso se refiere a la pelea con quien supo ser una de sus mejores amigas. Hace un tiempo había hablado del tema en una entrevista con LAM (América): “A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación. No es porque me haga la misteriosa, pero no me gusta ventilar cosas porque a mí realmente me duele y me afecta. Es una relación que, obviamente, está en un impasse como pasa en la vida, en general, por cosas privadas que las dos decidimos no decir”.