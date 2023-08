El accidente que generó revuelo en las redes: ¿Qué pasó en la esquina de Chile y Laprida?

Fernanda Miranda dijo que ella se enteró de lo que había sucedido por lo que le contó el canillita del barrio. “Él me dijo que se había tratado de un accidente y que ninguno de los ocupantes de la moto estaba mal. Me contó que fueron trasladados en una ambulancia y que al lugar llegaron primero el 911 y después las personas de la seccional 5°. No hubo nada raro”, indicó.