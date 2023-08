Cartas de lectores: El “orden cerrado”

En la “colimba”, cada vez que alguno de los conscriptos hacía algo que “no correspondía”, ¿Cuál era el castigo que se aplicaba? “El orden cerrado”, mandaba con firmeza el oficial jefe. Nunca salió nada bueno a partir de ese “orden” de moda en esa época y en la actual sólo se engendra el caos y la violencia. Lo que debemos buscar es la armonía entre los seres humanos diferentes, piensen como piensen; lo predican casi todas las religiones. Los argentinos crecimos y vivimos cultivando la amistad, el compañerismo, la solidaridad. Es en familia donde nos empezamos a formar y educar. Nos interrumpieron, nos la prohibieron tantas veces... con el objetivo de que nos “ordenemos” de una vez y para siempre; hasta llegaron a ordenar a jóvenes de apenas 18 años de ir a una guerra suicida. Nos resistimos y nos levantamos; pero no, el sistema nos quiere, nos pretende “ordenados”, sumisos. Ordenados no servimos, no seríamos argentinos, no seríamos independientes; nuestros próceres libertadores nos lo dejaron como legado: una Patria libre y soberana. “La fuerza es el derecho de las bestias”, es eso los que pregonan y añoran “la mano fuerte”; solo así llegaremos al “orden”. Volvamos entonces a la armonía entre hermanos, a la convivencia con el prójimo, la que sólo será factible cuando logremos, como también lo indica y pide al mundo entero Francisco: la justicia social.