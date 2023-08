Neuquén: por las inundaciones, una isla quedó bajó el agua y sus vecino no saben cómo irán a votar

¿Qué dicen los vecinos sobre la inundación de El Porvenir en Neuquén?

“No podemos salir, no podemos ir a votar”, explicaron los vecinos en dialogo con TN. Las familias que se evacuaron no saben cuál será su futuro y quienes quedaron allí viven sin salida. Incluso, los animales no pudieron escapar y murieron en el lugar.