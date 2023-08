Barbarita Palacios y un encuentro entre el folclore y el rock con identidad propia

- Es un regalo maravilloso ser hija de Egle Martin, ha sido una gran madre que me enseñó y me dio el amor por la música, que es también mi camino. De la industria no me enseñó nada, nunca pasó por ahí su camino artístico ni el mío. Tuve el honor de tener contacto con músicos y músicas de todas partes del mundo desde que nací, conviví con eso y trabajé con ella muchos años, como lo hizo mi hijo, quien ahora también toca conmigo. Ella era muy sabia y no daba muchos consejos, dejaba que hagás y te daba herramientas para que vos puedas decidir.