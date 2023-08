Un joven que denunció a L-Gante se retractó: “Mi abogado me dijo que declare que me pegó con un arma”

En su nueva declaración, el joven explicó que su abogado Leonardo Sigal le aconsejó inculpar al artista para elevar el caso a juicio y percibir una sustanciosa remuneración. “Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio era más rápido e iba a ganar más. En ese momento estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio $10.000. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante”, explicó.