“No podemos improvisar más, esto se resuelve trabajando de verdad”, aseveró Vidal

“Este no es un hecho aislado. Los homicidios en ocasión de robo vienen subiendo en la provincia de Buenos Aires en los últimos tres años y medio, y no es casualidad, es resultado de una política ideológica. Ese camino nos va a llevar a más violencia, a más delito”, cuestionó Vidal. La diputada criticó al peronismo, además, por no tratar en el Congreso la baja de imputabilidad, la reforma del Código Procesal Penal, y la Ley de Derribo “para que no entren las avionetas con droga a la Argentina”. “No son cuestiones de derecha o de izquierda, son cuestiones que le dan respuesta concreta al problema de la inseguridad”, concluyó la ex gobernadora bonaerense.