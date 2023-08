Caso "Marita" Verón: Trimarco dijo que conocía a las personas involucradas en la investigación

“Hay personas conocidas entre los posibles imputados. Y a mí me afectó muchísimo conocer esto, porque son conocidas míos. La próxima vez que nos reunamos le voy a contar. No hay que confiar en nadie, uno no termina de conocer a las personas. Se meten haciéndose los amigos, aunque es gente que recibe mucho dinero; gratis no se acerca para robar información, sino que recibe de las mafias mucho dinero para sacar datos de lo que hacemos”, manifestó en otra parte de la ronda con los periodistas.