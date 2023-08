Moreau, sobre Massa: "Tiene gran conducción política y enorme capacidad para resolver conflictos"

La dirigente sostuvo que una de las virtudes que tiene el titular de Hacienda "es su gran conducción política y enorme capacidad para resolver conflictos". "La negociación con el FMI fue muy difícil y no cometió errores que hayan sido de consecuencia terrible para la Argentina. Fue una negociación difícil y no cometió errores. Hoy los argentinos estamos de pie ante el Fondo, y no arrodillados”.