“Que se vayan todos”, el canto de Milei en el último acto de campaña

Y lanzó una crítica a la prensa. “Solamente no me entienden los periodistas ensobrados cuando digo a quien se le acaban los privilegios”, disparó. Cuestionó la política monetaria. “El peso es la moneda de los políticos. No puede valer ni como excremento porque no sirve ni para abono”. Dijo que la clase política “es la única rica”, describió que hay un “baño de sangre” producto de la inseguridad y expresó que promueve una doctrina bajo la cual “el que las hace, las paga”.