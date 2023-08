El Gobierno analiza aumentos de la Asignación Universal y suba de salario mínimo

Además, Massa argumentó que el ex presidente Mauricio Macri debe rendir cuentas a los argentinos por el préstamo de US$ 45.000 millones obtenido del Fondo Monetario Internacional en un tiempo récord y que todavía representa una carga significativa para Argentina. Según Massa, esos fondos no se destinaron a inversión en infraestructura o servicios públicos, sino que se utilizaron para operaciones financieras especulativas en el país.