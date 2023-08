Massa anunció un nuevo monotributo productivo

El precandidato presidencial de UP instó además a la participación electoral y a los desencantados del peronismo les advirtió que "si ellos no van a elegir, otros van a terminar eligiendo por ellos. Y mucho peor, van a terminar ganando los que quieren una Nación para pocos que termina recortando derechos y construyendo minorías que terminan decidiendo por todos". Antes del acto en Ferro, Massa estuvo junto a Leandro Santoro, candidato a jefe de Gobierno porteño por UP, en dos comedores comunitarios y recorrió una feria popular de Ciudad Oculta en Villa Lugano. Acompañado también por Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y la diputada nacional Paula Penacca, Massa visitó los comedores "Los chiquitos con amor" y otro centro comunitario coordinado por el referente social "Pitu" Salvatierra, donde se contienen necesidades alimentarias de familias de la zona.