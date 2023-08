Pepe Cibrian criticó Julieta Poggio: “¿Esto es una actriz?”

Luego agregó: "Comprendo que la lucha en cualquier profesión, en cualquier campo de la vida, es ardua y solo a través de esa lucha uno puede perdurar. Porque, a mis 75 años y con casi 60 años de carrera, no he dejado de luchar por mí y por los jóvenes. Por lo tanto, lo que escucho o leo no me parece coherente. No es por la protagonista, a quien realmente no conozco, sino por aquellos que generan que esto suceda". "Si es necesario seguir hablando, entonces no debemos callarnos. Debemos seguir hablando", concluyó.