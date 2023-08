Dicen que Massa es competitivo, pero no todo es oro lo que reluce

El caso de los países con el FMI es similar al del deudor particular, salvo que al organismo de última instancia no le interesa quedarse con los bienes de nadie y cobra tasas de interés bastante bajas, sino que pretende que el deudor se ordene para que pueda pagarle, el famoso ajuste. Claro está que ajustarse es primero ordenarse, como ese personaje que nunca pensó en gastar menos de lo que le entraba a su casa. Algo natural, algo que encaran casi todos los países del mundo con mayor o menor grado de profundidad, pero que la Argentina de este esquema económico no hace porque descree del valor del orden económico, en función de la demagogia barata del clientelismo o de poner los derechos muy por encima de cualquier obligación.