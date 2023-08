Elecciones 2023: Juntos por el Cambio le gana terreno al peronismo y se ilusiona

Un nuevo triunfo

Consultado por LA GACETA sobre la significancia del resultado obtenido en Chubut, el politólogo, Lucas Romero, indicó que la contienda electoral debe interpretarse desde un plano local y otro nacional. “En el plano local, JxC le arrebató una provincia al peronismo después de 20 años, porque el no peronismo no gobernaba Chubut desde el 2003, es decir que ahí hay un hecho político en sí mismo, y le agregaría el dato de que Torres se trata de un dirigente surgido de las entrañas del PRO, lo cual marca quizás una primera trascendencia del PRO fuera del área metropolitana, porque hasta aquí el poder territorial que había podido construir el PRO desde su origen en la Ciudad de Buenos Aires había estado limitado al área metropolitana y algún que otro municipio en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el interior del país”, afirmó el especialista. Y enfatizó que el escrutinio chubutense profundizó el clima y la sensación de que la coalición opositora “va ganando terreno”. “Si JxC logra gobernar más de 10 provincias en la Argentina, algo que no ocurre desde 1983, tendremos un escenario inédito que nos muestra a un peronismo que ha sido históricamente dominante desde el punto de vista del dominio territorial del país en el nivel subnacional, a un peronismo que empieza a ceder como consecuencia de un proceso de deterioro que ha venido sufriendo el peronismo que se inició en el 2021 con esa derrota y ese mal resultado en la elección de medio término, y esta elección que se presenta como una elección que también va a dejarnos al peronismo con menos del 40% a nivel nacional, incluso con la probabilidad o el riesgo de que sea menos del 35%. Otro dato no ha ocurrido desde 1983 a la actualidad, es que el peronismo tenga dos elecciones consecutivas sacando menos del 35% de los votos”, resaltó.