Proyecto Tucumán le dio un fuerte respaldo a la fórmula Massa-Rossi

“Tenemos que volver a revalidar los títulos. Aquí ya tenemos todo definido pero ahora falta la central. Falta saber cuál va a ser la voz de los tucumanos en el Congreso de la Nación. Quiénes van a defender a los tucumanos, quienes nos van a representar en Buenos Aires. Tenemos que estar y acompañar todos. Falta asegurar el Gobierno de la Nación para asegurar que las obras sigan. No le podemos errar porque aquí se está definiendo el futuro de Tucumán”, afirmó Manzur en su discurso, y recordó que “cuando el Gobierno Nacional fue contra, a Tucumán no le tocó nada; cuando fue del mismo signo, Tucumán floreció. Tenemos que transmitir lo que hoy está en juego. No tengo dudas que aquí en Tucumán ganamos por mucho. Necesitamos que Sergio Massa sea el presidente para seguir por el mismo camino”.