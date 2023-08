La Orquesta Estable de la Provincia actúa gratis, dirigida por Joaquín de la Cuesta y con un estreno

- Como director me he especializado en la música sinfónica española del siglo XIX y primer tercio del XX. Parte de mi tiempo lo dedico a la investigación y en ese camino encontré primero a Power (vivió entre 1848 y 1884). En ese momento yo vivía en Canarias. Él es de Tenerife, pese a que su familia es de origen irlandés. Es uno de los grandes pianistas de la mitad del siglo XIX en España. Buscaba una sinfonía suya, que sigo sin encontrar, y me apareció el Concierto para Piano y Orquesta. Vi el manuscrito, lo pedí y trabajé con un editor americano, e hicimos la transcripción en casi tres años; lo editamos, y por un contacto con el maestro Jorge Bulacia Soler le propuse el programa español y esta obra que no se ha tocado nunca.