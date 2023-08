Ricardo Soulé: medio siglo de rock argentino actúa en el teatro Mercedes Sosa

Su destino, entonces, fue Europa. Era fines de 1974 y recaló en Inglaterra, donde la banda británica Heavy Metal Kids versionó “Canción para una mujer que no está” retitulada como “It’s The Same” y tiene un resonante éxito. Con Pappo trata de formar un grupo, pero no prospera, aunque los temas que compone en esa etapa son grabados luego como solista.