Soulé regresa con sus temas “sacros” y “profanos”

- Ese disco y todos los que trascendieron las épocas están hechos con una materia muy fuerte que es el espíritu; contienen una sustancia espiritual muy profunda y esto hace que trasciendan los tiempos y lo material, se escapan del calendario y del reloj y forman parte de cosas que son muy difíciles de olvidar. Hay mucha música argentina (no solamente de rock) que se escucha desde hace muchísimo tiempo y no tiene fecha de caducidad. Hay temas o álbumes que son imposibles no tocar en los conciertos, “La Biblia según Vox Dei” es uno de ellos. Además, hay varios momentos en los espectáculos con situaciones emocionantes, como cuando tocamos “Génesis” o “Libros Sapienciales”, es muy conmovedor ver al público emocionado y escuchar sus relatos.