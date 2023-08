Copa Libertadores: dos fulgurantes sprints de Solari para el festejo de River

“Estoy muy contento por el triunfo. Entré pensando en ayudar a mis compañeros a salir adelante y por suerte lo conseguí. Más allá de que me tocó a mí hacer los goles, las felicitaciones son para todo el equipo”, dijo el goleador. “Demichelis siempre me da confianza. Me dice que juegue libre y tranquilo. No sé si fue mi mejor partido. Me sentí muy bien, pero tengo que mejorar muchas cosas”, agregó.