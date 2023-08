Se aplazó la paritaria docente y ATEP define si toma medidas de fuerza

En febrero, los docentes firmaron un incremento salarial del 33,5%, más un incentivo de $8.000, lo que representa en total un 39% de incremento en el primer semestre. Los gremios que realizaron la medida de fuerza protestaron porque no hubo una suba en julio (se adelantó el porcentaje a junio) y se otorgó -inconsultamente- un monto no remunerativo de $12.000 y no una suba en el salario básico.