Made in Tucumán: una DJ puso a Mercedes Sosa en Tomorrowland y la reacción del público sorprendió

Tomorrowland, uno de los eventos más importantes de la música electrónica, es organizado por las empresas propias del festival, We Are One World y Tomorrowland Foundation, en colaboración con la promotora estadounidense LiveStyle. A lo largo de sus días de duración, reúne a más de 400,000 asistentes provenientes de casi 200 nacionalidades distintas, consolidándose como un fenómeno global que trasciende fronteras culturales.