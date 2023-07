Antonio López eliminado de MasterChef: así fue su conmovedora despedida

"Te mereces todo, Antonio. Los chicos como vos triunfan. No importa de dónde vengas sino esa fuerza que tenés adentro de sacar a tu familia adelante. Tu familia está tranquila porque te tiene a vos", le manifestó la conductora, quien además abrazó al salteño entre lágrimas. "Le doy las gracias a todos. No voy a olvidar lo que hizo este programa conmigo. Sacó algo que ni yo conocía. Me voy 100% cambiado. Quiero trabajar, quiero salir adeltante, yo ya cumplí un sueño", manifestó Antonio antes de dejar su delantal sobre la mesada de cocina que lo acompañó durante meses.