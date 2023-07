MasterChef: Antonio emocionó a Wanda Nara con su conmovedor plan si gana el premio

Antonio le contó a Wanda Nara en qué utilizará el premio en caso de ganar MasterChef

El premio para el ganador del certamen es de $10 millones, además del codiciado trofeo de MasterChef. Antonio le reveló a Wanda Nara que todo el dinero lo usará para ayudar a su familia. “Yo nunca lo dije, pero mi familia es grande, tengo a mi abuela y a mi mamá que son grandes. Entonces, el premio sería darles salud y eso me motiva. Yo no me quedo con nada”, contó el salteño, que en su primera emisión en MasterChef habló de su humilde origen y contó que su pasión por la gastronomía llegó por su abuela, lo que conmovió a todo el jurado.