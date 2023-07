Sistemas electorales

Con periodicidad las naciones realizan comicios para renovar sus autoridades poniendo en evidencia normas, algunas de las cuales son altamente satisfactorias y otras deplorables pues incumplen los plazos establecidos generando duda en los resultados. Recientemente en Tucumán y en Córdoba los informes no sólo demoraron horas sino días y el cronograma de actividades de las autoridades electorales distaron bastante de lo difundido por ellas mismas. El domingo 23 de julio se realizaron las elecciones en España de cuyas acciones es dable considerar algunos ejemplos. Los horarios, al menos de lo que difundían por tv fueron rigurosos. A las cuatro horas de terminado oficialmente el proceso se dio a conocer resultados preliminares de los que fue posible orientar las proyecciones. Las 60.340 mesas que administraban 210.000 urnas visibles y transparentes informaron de un 39,60% de ausentismo en relación de los 37 millones y medio de electores y los dos millones radicados en el exterior, destacando la presencia de 16 millones de jóvenes que elegían por primera vez 350 diputados y 208 senadores. Por cierto, en función de su sistema político, sólo en dos semanas o más se conocerá el nombre del presidente o si es que será menester nuevas elecciones a efectuarse en diciembre si ningún partido obtiene mayoría absoluta. Es de suponer que los conflictos registrados en los últimos comicios en nuestro país han motivado reuniones para superarlos de tal manera que en agosto y en octubre se reavive la esperanza de un nuevo orden administrativo. Al menos que las urnas sean transparentes para evitar que los ciudadanos no duden que en el interior al momento de iniciarse los comicios haya sufragios no registrados para evitar disparidad entre los datos de las actas y el recuento de votos. Es curioso, pero al menos la TV no mostró en las inmediaciones de las mesas electorales, publicidad política con los nombres de los candidatos en afiches, carteles o en las paredes como observamos en nuestras localidades; muchos de esos carteles datan de otras elecciones y nunca fueron retirados, empero la norma indica que días antes de las elecciones la publicidad comicial debe desaparecer. Tal vez en esta oportunidad, 90 días posteriores a las elecciones, los medios de información difundan el acta del informe final detallado de los aportes púbicos y privados recibidos, así como los gastos incurridos en la campaña electoral, porque, según la Ley de financiamiento de los partidos políticos los que presentan candidatos están obligados a exhibir balance de ingresos y egresos de la campaña ante la Justicia electoral.