Cómo será la definición del Súper 10 del Regional del NOA

La alegría de Natación hubiera sido completa de no ser porque Old Lions dio el golpe en Santiago: se anotó un triunfo de cinco puntos frente a Tucumán Rugby que lo catapultó directamente al 3° puesto. Si bien es cierto que el “verdinegro” ya estaba clasificado desde la fecha anterior y rotó algunas piezas para darles descanso, el equipo santiagueño hizo lo que la situación le pedía: jugar un partido impecable. Al haber quedado con 49 puntos, el equipo de Pablo Bascary depende de sí mismo para clasificarse en la última fecha, aunque para eso necesita ganarle al ya clasificado Los Tarcos en el ex aeropuerto.