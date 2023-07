“Vueltas por la noche”, un debut a puro rock y pop

De la grabación participaron Cristian de la Vega, Fernando Villagrán, Darío Venditti y Rodrigo Rivadeneira. Quedó un corte de 26 minutos de música que a Giullitti dejó satisfecho. “Hay discos cortos que me volaron la cabeza y otros largos que... Mejor no hablemos”, afirma. Las canciones son tan personales que terminan pintando un cuadro de las movidas que protagonizó en los últimos años, con títulos de lo más explícitos en ese sentido: “Game over”, “No hay nada que decir”, “Flashar amor”. “El disco es todo lo que está ahí, no hay nada de relleno”, subraya.