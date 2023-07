Cartas de lectores V: Inseguridad en Villa Quinteros

Vivo en Villa Quinteros, en un barrio donde ya no podemos estar tranquilos por la inseguridad; nos roban a toda hora, de día y de noche. A mí me asaltaron tres sujetos encapuchados; abrieron la reja, uno me sujetaba y me apuntaba con un arma a la cabeza, me maltrataba y los otros revolvieron todo. Me llevaron una moto, el dinero de me jubilación, un revólver, un teléfono y varias cosas más. Tengo 75 años. En febrero también entraron a robar en mi domicilio; fue de día, rompieron la reja también y me llevaron un televisor, un teléfono, las cosas de la cocina y mercadería. A todos los vecinos les robaron en distintos días; yo los reconocí y denuncié y ahora pasan a pleno dia amenazando... no sé adónde recurrir por ayuda; además no tenemos iluminación en las calles; a mí me socorrieron los vecinos y les agradezco mucho. Los ladrones me dejaron sin nada y tuve que ir a otro pueblo hacer la denuncia. Cuando agarremos un delincuente que no vengan a reclamar por lo que le hagamos.