“Kami” y "El Moneda”, la pareja más querida de TikTok, confirmaron su separación: “No creo más en el amor”

¿Qué pasó con la pareja más querida de TikTok?

Con más de 800.000 seguidores en Instagram y aproximadamente 4.000.000 en TikTok, la influencer cordobesa, decidió compartir con sus admiradores, la triste noticia de que se acabó el amor con "El Moneda". En un desgarrador texto, “Kami” Franco les hizo notar a todos que no se encontraba bien emocionalmente. Así, en Twitter, la cuenta @ElEjercitoDeLam no tardó en repostear el mensaje que había dejado ella, acompañado con la frase: "Yo no puedo creer".