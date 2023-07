Janson llegó a Boca con una lesión a cuestas

Mientras tanto, en La Ribera esperan con ansias la confirmación de que Edinson Cavani será finalmente refuerzo de Boca. “Esta vez es diferente, está todo encaminado para su regreso a Sudamérica. Yo no mentía, yo quiero que mi hermano venga a Boca. Se lo he dicho a él; me encanta esa idea, sueño con verlo con esa camiseta. Ojalá firme”. sostuvo Christian Cavani, hermano del “Matador”. Boca tiene tiempo hasta el sábado para inscribir al uruguayo de cara a la recta final de la Copa Libertadores. Nacional de Montevideo es el rival que lo espera.