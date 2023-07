Argentina lidera el ranking regional en impuestos a las importaciones

Además, con los nuevos impuestos, la Argentina se acerca e incluso supera a los países con mayores aranceles a nivel mundial: Sudán (21,6%), Irán (20,1%), Túnez (19,5%), Argelia (18,9%) y Uganda (18,4%). Ajustando por poder adquisitivo, el ingreso per cápita promedio de los 20 países que más aranceles cobran sobre las importaciones es US$ 7.959 (PPA), lo cual es un 30% del PBI per cápita argentino, 38% del ingreso mundial promedio por persona y 14,7% del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que están entre las economías más abiertas del mundo.