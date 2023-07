Qué dijo la "Negra" Vernaci sobre su ataque de furia al aire: revoleó sus auriculares e insultó a sus compañeros

Además, se refirió a las críticas recibidas: “Entiendo que para algunos sea como ‘ay, no, ¿cómo va a hacer algo así?, ay, qué falta de respeto’, nadie te obliga, cambiá de canal, no mires en YouTube, no escuchés la radio. Siempre uno corre un riesgo cuando tiene la libertad de hacer lo que quiere. Podés decidir no mirarlo, nadie te obliga, pero déjense de joder, los boludos que titulan como titulan. En serio, sean libres chicos, sean libres para todo, porque la libertad no es solo para ejercerla para cosas del bien, ponele. Que tambíen me parece cosa del bien, porque revolear cosas también me parece algo muy bueno”, cerró.