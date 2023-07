Boca: dos refuerzos y dos cupos que se liberan

Por su parte, las nuevas caras del plantel de Jorge Almirón, Janson y Blondel, no ocultaron su alegría al colocarse la camiseta de Boca. “Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para un club como Boca. Lo que me tocó vivir en su momento con Vélez fue muy lindo y ahora intentaré amoldarme”, dijo Janson. “Dani Alves es un jugador que miraba mucho cuando jugaba. No digo que lo imito, pero sí me siento identificado”, apuntó Blondel.