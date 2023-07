Horacio Rodríguez Larreta: “Vamos a devolverle a la clase media el sueño de tener una casa propia”

“Por culpa de la inflación, que el kirchnerismo llevó a este dramático 115% anual, no hay crédito hipotecario. Los niveles son los peores en 80 años. Pasamos de dar 200 mil créditos en el gobierno anterior, a dar prácticamente cero hoy. Y la desesperación se hace más grande todavía cuando, al no poder comprar, intentás alquilar algo y te encontrás precios impagables y requisitos incumplibles”, explicó Rodríguez Larreta, acompañado por Julieta y Gonzalo, una pareja que debe mudarse de la casa que alquila pero no puede acceder a un crédito.