Ana Paula Riera, “Verdinegra” donde sea

- El año pasado me di cuenta de que me quería ir. Empecé a buscar club por contacto y me llamaron después. Desde ahí todo fue bastante rápido. Me hicieron la propuesta y yo no me demoré mucho en decidir. Estudiaba Biotecnología en la UNT y al haberme ido no pude seguir, porque es una materia presencial y sobre todo, práctica. Además, para trabajar, no me queda mucho tiempo aparte del que me ocupa el hockey.