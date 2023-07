Malvinas: ¿Qué se puede esperar de colonialistas de profesión?

Fuera de juego

Esta vez un Reino Unido fuera de juego” en la UE por propia decisión (Brexit) mostró su desagrado por que se haya utilizado el nombre Malvinas en lugar del Falklands, entre otros asuntos. El triunfo diplomático entusiasmó a la Cancillería argentina. Según los voceros de la UE, la posición desde siempre del bloque europeo ¡no cambió! ¿Entonces? Aclaran que “tomaron nota” de las preocupaciones de Celac y de Argentina. Y el portavoz de asuntos exteriores de la UE, Peter Stano se despachó: “los Estados miembros de la UE no han cambiado sus puntos de vista y posiciones con respecto a las Falklands/Islas Malvinas. Y que la UE no está en condiciones de pronunciarse porque no hay ningún debate en el Consejo sobre el tema”. Casi que ni fu ni fa, pero 60 países de la UE-Celac firmaron por unanimidad. Un documento que no es cualquier cosa. Compromete.