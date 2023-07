Transporte: el debate que nunca llega

Los concejales, que ya recibieron el estudio de costos de los empresarios, esperan el de la Municipalidad, pero anticiparon que la suba no llegará a los $ 362 que plantean los responsables de Aetat sino que rondaría los $ 120. Los empresarios, además, afirman que en el mismo estudio de costos que presentaron ya está devaluado porque aumentó dos veces el combustible y reclaman que en otras provincias (serían Mendoza, San Juan y Salta) hay una compensación tarifaría, puesto que las tarifas se fijan en forma política y no ajustadas a estudios de costos técnicos. A esto debería agregarse la voz de los usuarios, que necesitan y esperan un mejor servicio. “Yo creo de que este sistema actual es anacrónico. No resiste más”, dijo el presidente del Concejo Deliberante hace unos días. Mientras tanto, está claro que el aumento que se conceda va a ser una solución de emergencia que no tocará el problema de fondo, que es - más allá de las injustas asimetrías que se reclaman constantemente entre CABA y AMBA, por un lado, y el interior del país, por otro- definir bien claramente quién y cómo financiará el sistema de transporte.