El “Polaco” contó una anécdota con Maradona que terminó en un accidente de tránsito

En cuanto la llamada se concretó, Diego Armando le habló con su característica voz arrastrada y frases de plena confianza. “‘No te hagas el p…’, me decía. ‘A mí no me mientas’”, dijo el “Polaco” sobre su primer contacto con Maradona. Sucede que el entonces entrenador de Emiratos Árabes Unidos quería saber si era cierta la relación entre el cantante y su hija.