La marea de la mentira

Sería, no obstante, parcial y errónea la mirada sobre el asunto si esta actitud se considerara la consecuencia de un engaño masivo, pese a contar con la evidencia de que hay maquinarias destinadas a fabricar “verdades” a partir de mentiras verosímiles, en particular en las redes sociales y en medios en los que el periodismo es una mala excusa o su propia parodia. Tal vez, la palabra correcta para el caso sea transacción, transacción entre quien se encarga de la producción y creación artística de “la verdad”, hecha de un amasijo de invenciones y medias verdades, con ingredientes que la tornan no sólo digerible sino también persuasiva, y una parte considerable de los ciudadanos que le otorga, con irresponsable generosidad, una licencia industrial para explotarla.