Posible extorsión: se revelaron amenazas del árbitro hacia el futbolista fallecido

Según explicaron los hermanos de la víctima, el árbitro envió varios mensajes de audio en los que solicitaba el dinero para resolver el asunto de manera privada. "Honestamente, no quiero presentar una denuncia, ¿entiendes? Quiero llegar a un acuerdo con el chico por su propio bien y terminar con todo esto", continúa el diálogo de Paniagua. "Le daré tiempo hasta la tarde, pero si no llegamos a un acuerdo, me veré obligado a presentar la denuncia, ya que su abogado me está presionando", concluyó el audio.