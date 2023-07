Cartas de lectores II: paro de ómnibus

Escribo estas líneas en disconformidad como ciudadana con los paros consecutivos de colectivos en esta ciudad desde los años 2020 y 21. Han dejado a toda la ciudadanía sin poder llegar a sus respectivos trabajos. Los empresarios (Aetat) se quejan de que no les llegan los subsidios de la Nación y de la Provincia. Estos señores deben aprender a manejarse con la plata de la provincia y de sus ganancias. Toda la ciudadanía gastó mucho dinero en este paro para poder cumplir con obligaciones de trabajo. Si a ellos como empresarios no les es rentable, dejen el rubro y dedíquense a otra actividad; todo lo que se escucha es que es por la inflación. ¿Y nosotros, los ciudadanos, qué? Nadie nos pregunta: ¿Les alcanzó para comer? Ahora solicitan aumento de boleto por una cifra exorbitante. Espero que el Concejo Deliberante, al momento del sesionar no dé lugar a semejante barrabasada.